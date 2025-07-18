Свыше 60 домов по реновации передали под заселение на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 60 домов в 12 районах на востоке Москвы передали под заселение с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего город построил 64 новостройки. Жилая площадь 62 зданий, переданных под заселение, составляет более миллиона квадратных метров.

"Сегодня более 34,8 тысячи жителей переехали или еще находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы. Всего в Восточном административном округе предстоит расселить 1 062 дома, новые квартиры получат примерно 210 тысяч москвичей", – подчеркнул заммэра.

Построенные по программе реновации дома создают с учетом принципов безбарьерной среды. В них предусмотрены широкие проходы в подъездах, а лифтовые холлы и вестибюли расположены на одном уровне, без высоких ступеней. Во дворах созданы пешеходные зоны, которые удобны как для родителей с колясками, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности в переданных для заселения новостройках предусмотрены около 17,6 тысячи квартир. Наибольшее количество домов расположены в районе Перово – там возвели 13 зданий. В Северном Измайлове и Косино-Ухтомском находятся 11 и 6 жилых комплексов соответственно.

Прилегающая к строениям территория благоустроена. Там появились деревья, кустарники, газоны и цветники. Также специалисты обустроили спортивные площадки и площадки для активного отдыха. Помимо этого, дома оснастили камерами видеонаблюдения и объектами наружного освещения, подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Между тем в Даниловском районе возведут дом по программе реновации общей площадью более 15,5 тысячи квадратных метров. Строительные работы уже начались на Велозаводской улице. Новостройка будет рассчитана на 176 квартир. Недалеко от нее находятся образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, станции метро "Дубровка" и "Автозаводская".