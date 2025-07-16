Дом по программе реновации появится на Велозаводской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации общей площадью более 15,5 тысячи квадратных метров появится в Даниловском районе на юге Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Строительные работы уже начались по адресу Велозаводская улица, земельный участок № 2, на месте расселенного дома 2, корпуса 2.

По словам Овчинского, новостройка будет рассчитана на 176 квартир. Недалеко от нее находятся образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, станции метро "Дубровка" и "Автозаводская", а также одноименные платформы Московского центрального кольца (МЦК).

В настоящее время на стройплощадке завершается разработка котлована и установка шпунтового ограждения, ведется устройство фундаментной плиты.

В здании оборудуют четыре лифта, два из которых свяжут подземную парковку с жилыми уровнями. На первом этаже сделают вестибюль, комнату консьержа и колясочную. В помещениях с отдельным входом предприниматели смогут разместить аптеки, магазины, кафе и другие коммерческие объекты.

Разрешение на возведение дома было выдано в марте, напомнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Застройщик направил в комитет извещение о начале строительства, после чего инспекторы составили программу выездных проверок, в ходе которых они будут оценивать соответствие качества работ и материалов.

Между тем свыше 1,3 тысячи москвичей уже получили квартиры в новостройках по реновации в Бутырском районе. Ключи от новых квартир выдали жильцам семи старых зданий. Они переехали по адресам улица Яблочкова, дом 28, и улица Милашенкова, дом 7, корпус 2.