Более 1,3 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2021 года свыше 1,3 тысячи горожан получили квартиры в новостройках Бутырского района в рамках программы реновации, рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ключи от нового жилья предоставили жильцам семи старых зданий. Всего планируется переселить около 4,5 тысячи человек из 27 домов.

“Город предоставляет жилье с готовой улучшенной отделкой, чтобы москвичи могли не откладывать переезд из-за ремонта”, – привели слова Соловьевой на портале мэра и правительства Москвы.

Жителям Бутырского района представили квартиры в новостройках по адресам улица Яблочкова, дом № 28 и улица Милашенкова, дом № 7, корпус 2. Здания и придомовые территории построили с учетом принципов безбарьерной среды, благодаря чему людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым горожанам и семьям с маленькими детьми будет проще передвигаться.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала реализации реновации в Бутырском районе было передано под заселение три жилых комплекса. Для горожан спроектировали 694 квартиры с готовой отделкой.

Из них 9 запланировали для маломобильных жителей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрели поручни. Подъезды новостроек оборудовали лифтами, комнатами для консьержей и складами велосипедов и колясок.

Во дворах сделали систему наружного наблюдения и освещения, площадки для занятия спортом. Территорию вокруг новостроек озеленили.

В первом полугодии 2025 года переезд по программе реновации завершили жители 115 столичных домов. На востоке Москвы расселили 33 дома, на юго-востоке – 20 зданий, а на западе – 16 домов. В программу реновации вошли 5 176 зданий.