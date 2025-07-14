Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин встретился с новоселами дома, возведенного по столичной программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках.

Мэр рассказал, что район считается одним из самых зеленых и экологически чистых в Москве, в котором проживают 182 тысячи человек.

В Хорошёво-Мнёвниках продолжается программа реновации, строительство новых станций метро, объектов для отдыха и занятий спортом, а на месте бывших промзон возводятся жилые кварталы. Всего в новостройки переехали или еще находятся в процессе переселения порядка 3 тысяч жителей. Один из новых домов появился неподалеку от станции метро "Народное Ополчение" по адресу улица Демьяна Бедного, дом 17.

"В пешей доступности – лесной массив, школы, детские сады, поликлиники, спортклубы. Во дворе – 4 детские и 2 спортивные площадки", – написал мэр в своем телеграм-канале.

К осмотру квартир в трехсекционном монолитном доме, построенном по современным технологиям, приступили уже 257 семей – 701 житель из четырех устаревших домов на улице Народного Ополчения и проспекте Маршала Жукова.

"Мы все с удовольствием сюда переедем. Мы тут рядом живем, поэтому наша инфраструктура не поменяется. Школы, детские сады – все хорошо", – отмечают новоселы.

В программу реновации в Хорошёво-Мнёвниках включены 157 домов. Всего в новые дома должны переехать свыше 30 тысяч человек. В рамках реновации в районе построили и передали под заселение уже 6 жилых комплексов, резюмировал мэр города.

Ранее владельцами комфортных квартир стали свыше 16,8 тысячи жителей северо-востока столицы. В общей сложности в новые дома переехали жители 103 устаревших домов. Всего планируется переселить свыше 86,5 тысячи москвичей из 499 старых домов. Для участников реновации на северо-востоке Москвы передано 50 жилых комплексов.

