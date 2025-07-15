Жители 115 домов завершили переселение по программе реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители 115 домов за первые 6 месяцев текущего года завершили переселение по программе реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что больше всего горожан переехали в Восточном административном округе, там расселили 33 дома. Также новые квартиры получили жители еще 20 домов на юго-востоке и 16 – в западной части города. После расселения старые дома демонтируют, а на их месте появляется новое жилье с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями.

Всего в программу реновации вошли 5 176 зданий. Благодаря этому около миллиона москвичей смогут получить новые квартиры в современных жилых комплексах.

"За шесть месяцев этого года старые дома расселили в 42 районах столицы. Больше всего зданий освободили в Гольянове – 12. Жители всех расселенных домов уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что для комфортного переезда горожане могут воспользоваться бесплатными грузчиками и автомобилем, которыми предоставляются в рамках сервиса "Помощь в переезде". Услугу можно получить на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

В 115 домах, которые были расселены, проживало примерно 19,2 тысячи человек. Из них на востоке жили около 5,7 тысячи москвичей, на юго-востоке – почти 3,9 тысячи человек, на западе – 2,5 тысячи жильцов. Они получили квартиры в районах, где проживали ранее. Исключением стали только Зеленоград и ТиНАО, где переселение проводится в пределах округа.

Подготовиться к переезду можно с помощью специальной инструкции, которая доступна в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на mos.ru, добавил департамент информационных технологий. Там москвичи найдут информацию об организации процесса и необходимых документах.

Настроив параметры переезда, жильцы смогут узнать, как будет проходить переселение в конкретной ситуации. Также для горожан, которые уже находятся в процессе переезда, предусмотрена персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под отдельного человека.

Между тем на северо-востоке Москвы с начала программы реновации обладателями комфортного жилья стали свыше 16,8 тысячи граждан. В общей сложности в новостройки переехали жители 103 устаревших домов. Всего планируется переселить свыше 86,5 тысячи москвичей из 499 старых домов. Для участников реновации было передано 50 жилых комплексов.