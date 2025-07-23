Свыше 330 москвичей заключили договоры на новые квартиры по реновации на Перовской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 330 москвичей, проживающих в четырех старых пятиэтажных домах на улицах Плющева и Мастеровой, стали обладателями новых квартир на Перовской улице в рамках программы реновации. Об этом рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что в конце мая примерно 900 жителей домов 8 и 10, корпусов 1 и 2 на улице Плющева, а также дома 5 на Мастеровой улице начали постепенный переезд в новый жилой комплекс.

"Сейчас с выбором жилья в современном ЖК определились уже 90% приступивших к переселению горожан – свыше 800 человек. Более 330 из них заключили договоры с департаментом городского имущества на получение равнозначного жилья", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

Соловьева подчеркнула, что квартиры предоставляются с отделкой, что дает новоселам возможность сразу же приступить к переезду.

Новостройка расположена в пяти минутах от расселяемых пятиэтажек. Причем после переезда жители смогут пользоваться уже знакомой им инфраструктурой. Кроме того, в будущем на первых этажах откроются магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Всего в ЖК на Перовской улице располагается 442 квартиры с готовым ремонтом высокого качества, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он обратил внимание, что три из них специально адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Там увеличены дверные проемы и коридоры, а в ванных комнатах установлены поручни.

На прилегающей к дому территории обустроили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону для отдыха. Кроме того, для безопасности жильцов во дворе установили камеры видеонаблюдения и фонари.

"После переезда горожане смогут сохранить привычный образ жизни, так как расселяемые пятиэтажки находятся в пяти минутах ходьбы от новостройки", – добавил Овчинский.

Всего с начала 2025 года в столице возвели 30 новых домов по программе реновации. Общая площадь квартир в этих новостройках превышает 500 тысяч квадратных метров. Современные жилые комплексы появились в девяти округах столицы.

Больше всего новых домов возвели в районе Косино-Ухтомском, где построили три жилых комплекса. Все здания с улучшенной отделкой и оборудованными дворами. Первые этажи предназначены для коммерческих и социальных объектов.