Собянин: современное жилье для программы реновации построят на Павловской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии двух участков нежилой застройки общей площадью 2,24 гектара на Павловской улице (владения 18 и 27/29), передает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент эти участки занимают устаревшие объекты: офисы, склады, магазины и автосервис. Градостроительный потенциал участков составляет 54,48 тысячи квадратных метров недвижимости.

На реорганизуемых участках построят не только современный жилой квартал для целей программы реновации, но и подстанцию скорой помощи на 15 машин и общественно-деловые объекты. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

На 22 июля 2025 года правительством Москвы одобрено и находится на стадии реализации свыше 1,4 тысячи гектаров, это 118 проектов комплексного развития территорий. В их рамках хотят построить объекты недвижимости площадью больше 28,7 миллиона квадратных метров и создать 340,6 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Москве с начала года демонтировали 140 расселенных домов по технологии умного снова. Около 8 тысяч семей из расселенных домов получили новые квартиры. Переезды были организованы в пределах одного района, в Зеленограде и ТиНАО – в пределах округа.