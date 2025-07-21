В Москве демонтировали 140 расселенных домов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала года демонтировали 140 расселенных домов по технологии умного сноса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

По его словам, на месте снесенных зданий столица создает стартовые площадки для возведения новых жилых комплексов по стандартам реновации. В них будут просторные квартиры, благоустроенные дворы и необходимая инфраструктура.

Около 8 тысяч семей из расселенных домов получили новые квартиры. Переезды были организованы в пределах одного района, в Зеленограде и ТиНАО – в пределах округа.

Благодаря умному сносу специалисты могут максимально перерабатывать строительные отходы и уменьшать вред окружающей среде.

Ранее более 60 домов в 12 районах на востоке Москвы передали под заселение с начала реализации программы реновации. Всего город построил 64 новостройки. Жилая площадь 62 зданий, переданных под заселение, составляет более миллиона квадратных метров.

