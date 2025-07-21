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21 июля, 07:00

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В Москве с начала года построили 30 домов по программе реновации

В Москве с начала года построили 30 домов по программе реновации

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В Москве с начала года построили 30 новых домов по программе реновации. Общая площадь квартир в этих новостройках превышает 500 тысяч квадратных метров. Современные жилые комплексы появились в девяти округах столицы.

Больше всего новых домов возвели в районе Косино-Ухтомском, где построили три жилых комплекса. Все здания с улучшенной отделкой и оборудованными дворами. Первые этажи предназначены для коммерческих и социальных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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