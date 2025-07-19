Латиноамериканский фестиваль будет идти в саду "Эрмитаж" с 19 по 27 июля

В Москве стартовал фестиваль Latina Fest, который будет идти в саду "Эрмитаж" с 19 по 27 июля. Он знакомит гостей с культурой стран Латинской Америки и Карибского бассейна через творчество. В частности на фестивальных площадках выступят танцовщики, музыканты и артисты из Аргентины, Парагвая, Венесуэлы, Перу, Мексики и других стран.

Также на фестивале состоится мастер-класс по футбольному фристайлу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.