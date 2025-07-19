19 июля, 13:06Спорт
Эстафета олимпийских чемпионов стартовала на Садовом кольце в столице
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Колонна олимпийских чемпионов стартовала на Садовом кольце в рамках спортивного фестиваля "Олимпийская Москва".
"Вот именно ровно 45 лет тому назад, 19 июля 1980 года, я пронес Олимпийский огонь на последнем этапе эстафеты Олимпийского огня, которая начиналась в Греции. Было около 5 тысяч факелоносцев, и мой этап был от центральных ворот стадиона в Лужниках под трибуны стадиона. И вот этот последний этап я тогда пробежал", – сказал на мероприятии мастер спорта СССР Рамир Курамшин, которого цитирует Агентство "Москва".
По его словам, он рад, что в столице организовали фестиваль именно по поводу этого события.
В течение дня на Садовом кольце будут проходить тренировки и мероприятия. На маршруте организовали 12 площадок, главные из которых расположены на Зубовской и Кудринской площадях.
На Зубовской площади гостей ждут массовая зарядка и выступления артистов. Там же закончится шествие и завершится фестиваль. На Кудринской площади москвичи и туристы могут посетить тренировку по сайклу, занятия по зумбе и капоэйре, поучаствовать в спортивно-развлекательном квизе, посмотреть на выступления фристайлеров и другое.
Эстафету огня завершат вечером торжественным запуском мишки – талисмана Олимпийской команды РФ и выступлением знаменитых артистов.
Между тем в Москве проходит бесплатная выставка в честь 45-летия Олимпиады 1980 года. Она работает в музее-заповеднике "Коломенское" до 20 июля. В частности, на ней представлены сотни различных предметов, включая различные фигурки олимпийского мишки, которые выпускались в разных местах СССР.
Жителям и гостям столицы рассказали о фестивале "Олимпийская Москва"