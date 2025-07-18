Выставку и лекции об Олимпиаде-80 подготовили для гостей винтажного маркета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выставка в честь 45-летия Олимпиады 1980 года пройдет с 18 по 20 июля в рамках винтажного маркета в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве", посетить экспозицию можно будет бесплатно. Коллекционеры представят сотни различных предметов, включая различные фигурки олимпийского мишки, которые выпускались в разных местах СССР.

"Я помню, как во время Олимпиады-80 олимпийский мишка стал появляться буквально везде: на кружках и тарелках, спортивных костюмах, сумках и в виде фигурок-сувениров. Вся Москва была заполнена его изображениями. И сегодня на выставке фигурки из прошлого вызывают у меня ностальгию и то самое чувство радости из моей юности", – рассказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

Кроме того, с 16:00 гостей ждут тематические лекции. Посетителям расскажут, кто придумал знаменитого мишку, как изготавливали его куклу и как удалось добиться ее полета.

На лекции также можно будет увидеть редкие архивные кадры. В 1980 году восьмиметрового мишку запустили в небо во время церемонии закрытия Игр и это стало одним из самых трогательных моментов в истории Олимпиады-80.

Интересующиеся историей моды смогут узнать об одежде, созданной специально к Играм. На лекции расскажут, как спортивное событие изменило привычки и стиль советских граждан.

Олимпиада вдохновила советские фабрики на выпуск огромного числа футболок, рубашек, кроссовок, кед и курток с олимпийскими кольцами. Горожанам не только расскажут, но и покажут знаменитые спортивные костюмы с кофтой на молнии с воротником-стойкой и брюками с лампасами.

Среди уникальных предметов на экспозиции – пиджак иностранного производства. Такие вещи шили специально для судей Олимпиады-80. Гости маркета могут не только посмотреть, но и купить редкие вещи того времени.

Винтажный маркет будет работать в столице все лето, вплоть до 7 сентября. Свыше 100 продавцов со всей страны представят более 300 тысяч экспонатов. Торговые точки расположены на двух фестивальных площадках, включая "Коломенское". Посетить ярмарку можно с пятницы по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

