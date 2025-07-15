Винтажный маркет "Лета в Москве" будет работать до 7 сентября

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Винтажный маркет, который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве", будет работать вплоть до 7 сентября. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Винтажный маркет – это не просто эксклюзивные предметы, которые зачастую можно найти только в единственном экземпляре, но и история нашей страны. Кто-то может увидеть на прилавке неваляшку, которую так любил в детстве, кто-то – фотоаппарат, как у дедушки, а кто-то – картину, которая висела на даче над камином", – отметил Немерюк.

В прошлом году винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре. На протяжении всего лета здесь каждый день совершались покупки. В этот раз маркет охватывает почти 100 торговых точек, расположившись на двух фестивальных площадках. Всего горожанам предлагается купить свыше 300 тысяч различных антикварных вещей, начиная от книг и виниловых пластинок и заканчивая открытками и фарфором.

Павильоны на площади Революции работают по будням с 12:00 до 21:00, а по выходным с 11:00 до 21:00. В уличных галереях, созданных по образцу европейских блошиных рынков, демонстрируют различные винтажные предметы – изделия искусства и быта Востока и Запада: бронзу, фарфор, витражные украшения, старинные сумочки и открытки, фотоснимки и автографы известных людей.

Кроме того, на площадке можно найти изделия в духе британской эстетики, которые передают атмосферу лондонских гостиных и охотничьих домиков, а также подборку сервировки и декора из Америки и Европы. Посетители могут ознакомиться с достоверными данными о происхождении каждого экспоната.

"Кто-то идет целенаправленно за надежными часами, проверенными десятилетиями, кто-то собирает открытки. Кому-то необходимо подобрать подарок – и мы обязательно найдем его, на самый взыскательный вкус. У нас есть изящные столовые приборы", – отметила член Союза коллекционеров России Александра Юдина, продающая на маркете фарфор, книги и пластинки со сказками.

Она оценила шаговую доступность торговой точки от метро, а также сам интерьер павильона.

На второй площадке в музее-заповеднике "Коломенское" посетить ярмарку можно с пятницы по воскресенье, она работает с 12:00 до 20:00. Здесь встречаются винтажные предметы одежды, коллекционные игрушки и мебель. В основном продаются советские предметы 1920-х и 1930-х годов, а также вещи, созданные до и после Великой Отечественной войны.

По словам президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова, здесь выставляются винтажные предметы практически всех категорий. При этом среди них есть не только те, что были произведены в СССР, но и созданные в других странах соцблока – ГДР, Венгрии, Румынии и прочих.

"У одного участника есть очень хорошая коллекция английской посуды – редко встретишь в одном месте столько изумительных предметов. Представлена также коллекция больших металлических заварных чайников конца XIX – начала XX веков, редкие заводные металлические игрушки 1950-х годов", – рассказал Архипов.

Найти на маркете интересные вещи могут как коллекционеры, так и дизайнеры, а также обычные граждане. Архипов считает, что ценовой диапазон рассчитан на любой кошелек.

Немерюк отметил, что все места на обоих фестивальных площадках предоставляются городом совершенно бесплатно. Коллекционеры, в свою очередь, выставляют на продажу не только винтаж, но и антиквариат. Кроме того, возможность принять участие в маркете становится для них еще и поводом завести новые знакомства, пообщаться с коллегами и покупателями.

В рамках "Лета в Москве" с 15 по 20 июля в столице пройдут мастер-классы, спортивные турниры, экскурсии и фестивали. Кроме того, в городе продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", а на площадке летнего клуба "Москва", которая работает на Тверском бульваре, есть большая зона ретроигр. Также там можно сразиться в пиклбол, городки, петанк, крокет и пинг-понг.

