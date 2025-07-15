Большой фестиваль бега впервые состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивно-музыкальный праздник "Большой фестиваль бега – Big Run Fest" впервые проведут 19 июля в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители и гости мегаполиса смогут как заняться спортом, так и послушать живую музыку на площадках мероприятия. Фестиваль начнется в 19:00.

Любителям спорта представят три дистанции на Садовом кольце: 5, 10 и 15 километров. К забегам смогут присоединиться подростки и взрослые. Зрители смогут поддерживать участников на протяжении всего маршрута.

На дистанцию на пять километров принимают участников от 14 лет. На дистанцию 10 километров – от 16 лет, 15 километров – от 18 лет. Для участия в забегах необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля и заплатить взнос. Стартовые пакеты будут раздавать накануне и в день забегов.

Трем лучшим бегунам каждой дистанции дадут награды. Всем финишерам вручат памятные медали.

В рамках фестиваля на Садовом кольце поставят одну главную и несколько малых сцен. На них будут выступать музыканты и пройдут мастер-классы, тренировки, лекции и беседы с блогерами. На главной сцене можно будет послушать концерт живого оркестра и увидеть танцевальное шоу.

Хедлайнерами выступят проект Zventa Sventana, группа "Фарш Band", Imperialis Orchestra и студия танца "Марта". Малые сцены поставят перед зданием МИД РФ, на Кудринской площади, у входа в Парк Горького и по адресам: Большая Садовая улица, дом № 3а, и Садовая-Самотечная улица, дом № 3.

Ранее сообщилось, что 19 июля на Садовом кольце пройдет еще один спортивный фестиваль – "Олимпийская Москва". Его 12 площадок будут работать с 11:00 до 16:30. На фестивале жители и гости мегаполиса ощутят атмосферу Олимпиады, которую провели в Москве в 1980 году.