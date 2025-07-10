Петровский бульвар стал новой территорией спорта в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках масштабного проекта "Лето в Москве" на Петровском бульваре были оборудованы профессиональные спортивные площадки, на которых москвичи могут принять участие в открытых тренировках и мастер-классах со знаменитыми спортсменами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спортивная зона на Петровском бульваре работает каждый день: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00. Для желающих заняться баскетболом оборудованы две площадки. На них можно заниматься как самостоятельно, так и с профессиональными тренерами.

Кроме того, 12 июля на бульваре состоится встреча со знаменитым баскетболистом Дмитрием Гусаковым. Спортсмен проведет мастер-класс для всех желающих. Площадку 26 июля посетит чемпион НБА, игрок национальной сборной Тимофей Мозгов.

Также по обе стороны Петровского бульвара были установлены две площадки для занятий боксом. Все необходимое для тренировок уже находится там. Всем желающим освоить этот вид спорта окажут помощь профессиональные боксеры.

Особая тренировка состоится 20 июля вместе с легендой ММА и российским спортсменом Джеффом Монсоном. Участников мероприятия ожидает яркое показательное выступление легенд мирового бокса, у которых они смогут перенять опыт.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" появился новый спортивный маршрут. Он начинается на Гоголевском бульваре и заканчивается у бассейнов под открытым небом в жилых районах города.