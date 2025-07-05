Появился спортивный маршрут по "Лету в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новый спортивный маршрут появился в рамках проекта "Лето в Москве". Он знакомит с площадками проекта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Начать прогулку можно на Гоголевском бульваре, где расположена площадка для игры в шахматы. Каждый будний день здесь играют новички и профессионалы, а по воскресеньям проходят состязания за приз в один миллион рублей.

В свою очередь, на Тверском бульваре находится площадка с большим ассортиментом различных активных игр – от городков до пиклбола. Для последнего установили ярко-красный корт, весь инвентарь можно взять напрокат.

На Петровском бульваре желающие могут принять участие в тренировках по боксу. В субботу, 5 июля, своим опытом с гостями поделится боец Алексей Олейник. А 20 июля перед гостями выступит Джефф Монсон.

Вместе с тем на Чистопрудном бульваре в рамках проекта установили четыре подиума для танцоров. Здесь проводятся мастер-классы по бачате, кизомбе, современным городским и латиноамериканским танцам.

Площадки курирует хореограф и танцор Евгений Папунаишвили. Занятия проводят профессиональные инструкторы со среды по воскресенье по вечерам.

Завершить прогулку по маршруту можно отдыхом у бассейнов под открытым небом в жилых районах и парках столицы. Найти ближайший к дому поможет карта проекта "Лето в Москве".

Каждая зона отдыха оборудована современной системой фильтрации и подогрева воды.

Окружные площадки "Лета в Москве" подготовили насыщенную программу до конца июля. Кроме крупных фестивалей, на выходных будут проходить различные мастер-классы, а на сценах выступят музыкальные и театральные коллективы для всей семьи.

В частности, с 5 по 20 июля по субботам и воскресеньям Тверская площадь станет творческой мастерской под открытым небом. А любители путешествий могут отправиться на площадку на Стартовой улице.

