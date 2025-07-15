Более полумиллиона зрителей посетили "Театральный бульвар" за 1,5 месяца

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 500 тысяч человек посетили мероприятия Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар – 2025", сообщил руководитель Депкульта Москвы Андрей Фурсин.

Жители и гости мегаполиса посмотрели уже порядка 1,6 тысячи часов программы на пяти основных сценах. Зрителям представили как показы классических спектаклей, цирковых представлений и мюзиклов, так и экспериментальные постановки пластического театра и театра вкуса. Для важных дат, вроде Дня России, Дня молодежи, Дня памяти и скорби подготовили особенную программу.

"Благодаря фестивалю театральный сезон в Москве фактически длится весь год, без перерыва на летние каникулы, а впереди гостей ждет не менее насыщенная программа: выступления зарубежных артистов и громкие постановки на сценах фестиваля", – привели слова Фурсина на портале мэра и правительства Москвы.

На столичные сцены в рамках фестиваля вышли творческие коллективы из 40 российских регионов. Среди них – труппы Государственного драматического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга, Пермского академического Театра-Театра и Театра драмы имени Ф. Волкова из Ярославля.

Перед москвичами выступили звезды театра и кино. На сценах играли актеры Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Антон Шагин, Юлия Пересильд и другие.

В рамках рубрики "Семейные разговоры" пришедшим зрителям рассказали о театральных династиях. Героями проекта стали артисты Игорь и Григорий Верники, Константин и Полина Райкины, Юлия и Анна Пересильд.

Во второй половине фестиваля ожидаются премьеры и иммерсивные постановки. Ведущие режиссеры проведут мастер-классы. В Москву с выступлениями приедут артисты из Сербии, Уругвая, Аргентины, Ирана, Китая, Италии и других стран.

Фестиваль организован Депкультом Москвы в рамках городского проекта "Лето в Москве". Театральный праздник будет идти 92 дня. На 14 площадках Москвы покажут больше 600 спектаклей.

Ранее народный артист РСФСР Андрей Кончаловский назвал Москву самым театральным городом мира. По его словам, нет другой столицы, в которой в одно время проходят пять постановок по "Гамлету" или "Вишневому саду". Кончаловский отметил, что на спектаклях залы всегда полны.