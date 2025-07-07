Машков: "Театральный бульвар" доказал, что уличный формат может быть глубоким

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Проект "Театральный бульвар", проходящий в Москве уже во второй раз, доказал, что уличный формат может быть многослойным и глубоким. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник" Владимир Машков.

"Когда в центре не форма, а содержание", – объяснил он.

Машков уверен, что проект уже стал частью города, ведь на его площадках собираются тысячи зрителей. Артист подчеркнул, что сложилось доверие между городом и искусством.

"И театр, и зритель становятся ближе, искреннее, смелее. Свои постановки на фестивале представляют ведущие столичные театры, в программе занято более 300 театров России и мира", – сказал Машков.

По его словам, в связи с популярностью проекта и разнообразием форматов число участников "Театрального бульвара" должно увеличиться.

За первый месяц проведения проекта на его площадках состоялось почти 900 мероприятий. На Патриарших прудах 1 июля открылась новая камерная сцена, на которой до конца лета пройдет около 100 представлений. При этом до 31 августа продлена работа амфитеатра музейного парка "Политех".

