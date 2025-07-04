Константин Хабенский назвал "Театральный бульвар" уникальным проектом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фестиваль "Театральный бульвар" стал уникальным проектом, с которым можно сравнить немногие мировые события. Об этом Агентству "Москва" заявил художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский.

"Фестиваль "Театральный бульвар" – важная и очень позитивная история, которая еще раз подтверждает, насколько москвичи и гости столицы любят и ценят театр. Это уникальный проект на открытом воздухе", – отметил он.

МХТ имени Чехова 29 июня представил спектакль "Соня-9" в амфитеатре музейного парка "Политех". Кроме того, по словам Хабенского, в программе фестиваля открытые съемки летних выпусков "Актерской студии Вадима Верника". Гостями стали актеры Художественного театра Александра Ребенок и Павел Табаков.

За первый месяц "Театрального бульвара" на его площадках состоялось почти 900 мероприятий. На Патриарших прудах 1 июля открылась новая камерная сцена, на которой до конца лета пройдет около 100 театрализованных представлений. Кроме того, до 31 августа была продлена работа амфитеатра музейного парка "Политех".

"Театральный бульвар" представляет собой не просто фестиваль, а культурную экосистему, в которой театр и город гармонично существуют. Проект стартовал в 2024 году и стал популярным среди горожан.

