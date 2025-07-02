Что объединяет "Театральный бульвар" и легендарный фестиваль "Авиньон"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Театральный бульвар" представляет собой не просто фестиваль, а культурную экосистему, в которой театр и город гармонично существуют, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Проект стартовал в 2024 году и стал популярным среди горожан. За 1,5 месяца его посетили 600 тысяч зрителей, в его рамках состоялись более 500 постановок. Фестиваль получил поддержку 90% участников голосования в проекте "Активный гражданин".

Другим примером, когда мероприятие становилось неотъемлемой частью городской жизни, – Авиньонский фестиваль. Он проходит в одноименном французском городе с 1947 года.

Оба фестиваля – "Театральный бульвар" и "Авиньон" – делают театр частью городского пространства. В Авиньоне спектакли проходят во дворах, на площадях и в церквях, а в Москве – на бульварах под открытым небом. В рамках фестивалей театр перестает быть камерным, превращаясь в общее достояние. Горожане становятся не просто зрителями, а соучастниками представления.

Фестиваль "Авиньон" объединяет французскую театральную традицию с международными экспериментами. В свою очередь, столичный фестиваль сочетает лучшие российские и иностранные практики, находя при этом собственный путь.

Авиньон на месяц становится городом-театром, а Москва делает театр частью лета – традиционно "тихого" сезона для культурных мероприятий. Французскому фестивалю понадобились десятилетия, чтобы стать знаковым событием, а Москва, как утверждает издание, делает это гораздо быстрее.

На Патриарших прудах в Москве открылась новая сцена "Театрального бульвара". На площадке планируется проводить небольшие постановки, творческие встречи, моноспектакли и поэтические чтения. В рамках камерных представлений артисты будут контактировать со зрителями.