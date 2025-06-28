Жителям и гостям столицы рассказали о фестивале "Театральный бульвар"

В центре Москвы проходит фестиваль "Театральный бульвар". Горожане и гости столицы могут бесплатно посетить концерты, спектакли, лекции и детские представления на открытых площадках города. В программе участвуют как звезды российского кино, так и небольшие творческие коллективы из разных городов.

На Чистопрудном бульваре гости могут увидеть спектакль "Муха-Цокотуха" – интерактивную постановку о добре, дружбе и второй шансах. Артисты отмечают: спектакль наполнен позитивом, а к чтению стихов Чуковского привлекают и юных зрителей.

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