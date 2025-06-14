Собянин: в "Коломенском" завершили реставрацию Домика Петра I

В музее-заповеднике "Коломенское" после реставрации открылся Домик Петра I – единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках реставрации специалисты восстановили исторический облик объекта: отремонтировали сруб, кровлю, аварийную трубу, пол и декоративные элементы, а также модернизировали инженерные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.