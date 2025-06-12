Путин поздравил граждан страны с Днем России

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Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Этот праздник символизирует мощный и более чем тысячелетний непрерывный путь российского государства, отметил президент страны.

По его словам, День России также символизирует историю государства, его культуру, богатство природы, а также разнообразие и самобытность регионов страны. Важнейшим достижением народа является именно такая цельность восприятия России.

"А заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет", – указал Путин.

При этом, отмечая этот праздник, защищая и отстаивая правду, справедливость и традиционные ценности, россияне думают о будущем и ставят масштабные цели для развития.

"Идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", – отметил президент.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником. Мэр напомнил, что День России символизирует мощь и единство нашей страны, а Москва еще с давних пор играет главную роль в создании и укреплении российской государственности. Также столица вносит большой вклад в защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны.

