Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России. Сообщение по случаю праздника опубликовано в его телеграм-канале.

Мэр напомнил, что День России символизирует мощь и единство нашей страны. С давних пор Москва играет главную роль в создании и укреплении российской государственности.

Поэтому в настоящий момент столица РФ – это центр политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни России. Также Москва вносит большой вклад в защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны, подчеркнул градоначальник.



"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде", – заявил Собянин.

К празднику улицы столицы украсили почти 2,3 тысячи флагов. Также в честь Дня России в городе подготовили свыше 460 мероприятий, часть из них состоятся в рамках проекта "Лето в Москве".

В частности – фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", который продлится до 15 июня. В нем примут участие более 2 тысяч реконструкторов, в числе которых представители 12 зарубежных стран.

