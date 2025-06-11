Около 2,3 тыс флагов украсили Москву в честь Дня России

Видео: комплекс городского хозяйства Москвы

Почти 2,3 тысячи флагов и флаговых конструкций украсили Москву в преддверии Дня России, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Украшения установили на главных мостах города, в числе которых Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский и Большой Устьинский. Также флаги были установлены на зданиях органов государственной власти. Возле зданий Госдумы, Совета Федерации и других учреждений появились российский триколор и дата "12 июня", добавил вице-мэр.

"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в четверг (12 июня. – Прим. ред.) на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", – уточнил Бирюков.

Заммэра обратил внимание, что для украшения города к празднику не закупались новые элементы, поскольку все декоративные конструкции используют повторно. Их переделывают и меняют праздничные полотна.

Насыщенную программу ко Дню России подготовили кинопарк "Москино", ВДНХ и культурные центры столицы. Она включила в себя фестивали, показы фильмов, концерты, экскурсии, ремесленные мастер-классы и многое другое.

Например, в кинопарке организуют исторические реконструкции и выставки. В то же время в саду имени Баумана пройдут чтения, а в усадьбе Кусково – спектакли. Кроме того, некоторые события проведут в рамках проекта "Лето в Москве". Он объединит свыше 400 столичных площадок.