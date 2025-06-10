Программа ко Дню России пройдет во всех столичных округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кинопарк "Москино", ВДНХ, культурные центры и парки столицы подготовили насыщенную программу ко Дню России. Основная часть событий запланирована на 12 июня, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В праздничную программу войдут фестивали, показы фильмов, концерты, а также экскурсии. Всего пройдет свыше 460 мероприятий.

"В саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли. Посетителей кинопарка "Москино" и других локаций фестиваля "Времена и эпохи" ждут исторические реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки", – поделилась Сергунина.

По ее словам, некоторые события проведут в рамках проекта "Лето в Москве". Он объединит свыше 400 столичных площадок. Например, во вторник, 10 июня, в культурном центре "Москвич" юные посетители сделают ромашки в цветах флага России.

В среду, 11 июня, в библиотеке № 154 дети смогут создать поздравительные открытки. В этот же день в библиотеке № 259 гостям расскажут о видах матрешек и процессе их изготовления, а желающие смогут украсить игрушки.

На следующий день, в четверг, 12 июня, на сцене в парке "Фили" пройдет концерт детских вокальных и танцевальных коллективов. Также состоятся выступления оркестров и джазовых коллективов в усадьбе Измайлово.

Кроме того, в Государственном музее обороны Москвы пройдет интерактивная экскурсия, гостей познакомят с коллекцией артиллерийских орудий Великой Отечественной войны. Жителям и гостям столицы расскажут о Брестской крепости и 12 городах Советского Союза, которые прославились своей героической обороной во время 1941–1945 годов.

На ВДНХ на обзорной прогулке по территории гостям расскажут о символах России, которые нашли отражение в архитектуре павильонов и фонтанов комплекса. На выставке "Робостанция" посетителей ждут исторические лекции, квиз и творческие занятия, а на "Городской ферме" – спортивные состязания и различные мастер-классы.

В пятницу, 13 июня, горожан приглашают в семейный тематический парк "Орион", который в этот же день отметит свой день рождения. Там проведут уроки по игре на музыкальных инструментах и выступления артистов. На ряд мероприятий нужна предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что в Музее Москвы в День России пройдет спецпоказ фильма "Самозванцы". Просмотр ленты начнется в 15:00. После показа состоится публичное обсуждение фильма.

Фильм "Самозванцы" – это детективный драматический триллер, созданный режиссером Марией Рейзен. Он был выпущен к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" и вдохновлен событиями осени 1993 года.