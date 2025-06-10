Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

День мотоциклиста пройдет на Северном речном вокзале 14 июня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

В рамках празднования москвичи смогут увидеть 110 современных и исторических мотоциклов, которые представят в рамках ретротранспорта музея "Моторы войны" и Гаража особого назначения ФСО России.

Кроме того, в парке речного вокзала будут организованы спортивные состязания, развлекательная программа, а также полевая кухня и точки по раздаче еды. Ближе к концу мероприятий гостей ждет розыгрыш мотоцикла.

"Продолжаем проводить тематические мероприятия, которые привлекают внимание к мотокультуре. Такие события – отличный повод напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения", – отметил Ликсутов и добавил, что в столице проводится комплексная работа по повышению безопасности на дорогах.

Также он уточнил, что праздник приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия начнутся с интервью с заместителем директора музея "Моторы войны" Людмилой Лен, которое можно будет посетить с 12:00 до 13:00. На следующие два часа запланировано выступление группы "Блэк Эскимо" и детского рок-коллектива Metal Forest. Вместе с тем с 15:00 до 16:00 гости смогут увидеть кавер-группу Fun Berry.

Затем участников будут ждать на танцевальном мастер-классе. Розыгрыш мотоцикла начнет в 17:00, а завершит мероприятие выступление кавер-группы "Меркури". Все празднование будет сопровождаться перформансами танцевальных коллективов и мотоциклистов, а также диджей-сетами.

Помимо этого, в течение всего дня москвичи смогут знакомиться с выставочными стендами Дептранса, мотошколы "Мосгортранс", пожарно-спасательного центра ГОЧС, ретротранспорта музея "Моторы войны" и музея Гаража особого назначения ФСО России.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Молодежная точка", который проходит на Болотной площади. Он продлится до 7 сентября.

В частности, 10 и 11 июня с 18:00 в хабе "Креатив" будут проводиться мастер-классы по созданию слайма. 12-го числа с 13:00 до 19:00 там же можно будет создать свой сувенир в кузнице и отчеканить собственную монету.