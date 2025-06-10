На фестивале "Молодежная точка" пройдут мастер-классы, игры и концерт

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мастер-классы, спортивные турниры, показы мультфильмов, игры и дискотека ожидают гостей фестиваля "Молодежная точка" в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль проходит на Болотной площади, он продлится до 7 сентября. Гостям доступны площадки "Креатив", "Развитие", "Нейросети", "Спорт", веранда и роллердром. Мероприятия планируется провести 10, 11 и 15 июня с 12:00 до 21:00, а с 12 по 14 июня – с 12:00 до 23:00.

10 и 11 июня с 18:00 в хабе "Креатив" пройдут мастер-классы по созданию слайма, антистрессовой игрушки. 12-го числа с 13:00 до 19:00 здесь же можно будет создать свой сувенир в кузнице и отчеканить собственную монету.



С 15:00 до 16:00 в этом же хабе научат делать российский триколор из бумаги, а в 16:00 покажут мастер-класс по росписи матрешек. Последнее мероприятие будет проходить в то же время с 13 по 15 июня.

Мастер-класс "Игрушка из лыка" ожидает гостей площадки "Развитие". 12 июня гости создадут различные поделки из природных материалов. В этот же день горожанам покажут, как делать свечи из вощины и авторские значки из дерева. Мастер-классы пройдут с 14:00 до 17:00.

Здесь же в 19:00 12, 13 и 15 июня ждут любителей настольных игр. Москвичи и гости столицы смогут поиграть как в классические, так и в современные настольные игры. В 14:00 13-го и 15-го числа ожидаются садоводческие мастер-классы.

12, 13, 14 и 15 июня на площадке "Спорт" гости фестиваля поиграют в старинную русскую игру лапту и в ее более современную версию "Поймай мяч". Площадка доступна с 12:00 до 21:00. Поиграть в другие русские народные игры, кольцеброс, закрутиху, клюшкование, можно на веранде главного павильона с 12:00 до 20:00 12-го числа.

В тот же день гости фестиваля возле хаба "Спорт" увидят турнир на тямбарах, нетравматических мягких мячах. Состязания начнутся в 12:00. 12-го числа на указанной площадке проведут исторический тир с луком и арбалетом.

Русская народная дискотека ожидается на роллердроме с 17:00 до 23:00 12-го числа. Зрители получат возможность послушать музыку в стиле фолк-рок, включая исполнителей "После 11", "Хвоя", "Крапива", "Одна шестая", Ay Yola и других. Для входа необходима предварительная регистрация. 13-го числа в 13:00 на той же площадке можно будет посмотреть мультфильмы от киностудии "Союзмультфильм".

Фестивальные площадки работают со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 12:00 до 23:00. Каждый день на "Молодежной точке" проводится множество бесплатных мероприятий. По желанию на Болотной площади можно отдохнуть на удобных пуфиках и сделать фото на память в фотобудке с моментальной печатью.



Первая неделя проекта "Лето в Москве" охватила свыше 6,3 миллиона посетителей, рассказывал ранее Сергей Собянин. При этом московские парки за это время приняли полмиллиона гостей. Там желающие смогли присоединиться к спортивным тренировкам, посетить летние бассейны, кинотеатры под открытым небом и многое другое. Также в музее-заповеднике "Коломенское" отметили Международный день защиты детей. Праздник объединил 25 тысяч человек. А парк "Зарядье" в рамках фестиваля "НАУЧФЕСТ. Человек-наук" посетили 88 тысяч человек.

