Названы имена первых полуфиналистов турнира "Герои шахматной доски: Москва"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице по итогам открытой серии блицтурниров "Герои шахматной доски: Москва" определили первых участников полуфинала. В отборочных играх приняли участие 163 человека, передает портал мэра и правительства Москвы.

Наиболее популярными стали турнирные площадки на Гоголевском бульваре и в Зеленограде, где сыграли по 10 шахматистов. На улице Хачатуряна в полуфинал вышел Дмитрий Румянцев, на Ключевой улице – Руслан Раушенбергер, а на бульваре Дмитрия Донского – Андрей Кондратьев.

Серия блицтурниров стартовала 1 июня и проходит более чем на 40 городских площадках в три этапа: отборочный, полуфинальный и финальный. Последний пройдет 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника на Гоголевском бульваре.

В турнире принимают участие как начинающие, так и титулованные шахматисты. При этом посетить их может любой желающий. Среди площадок – центральные улицы и парки, например, Гоголевский, Страстной, Сретенский и Чистопрудный бульвары.

Сами игры проходят по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени три минуты плюс две секунды на ход. Все участники получают грамоты и памятные призы. Победитель финала получит миллион рублей, занявший второе место – 500 тысяч рублей, а третье – 250 тысяч рублей.

Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться на платформе Russpass. Открытая серия блицтурниров по шахматам проходит в рамках проекта "Страна помогала шахматам, шахматы помогали стране" с 1 июня до 6 сентября. Турнир стал частью проекта "Лето в Москве".

Ранее сообщалось, что программу "Лета в Москве" составили с учетом предложений горожан. С 1 июня и до 7 сентября в столице будут работать более 400 площадок. В городе ожидаются различные мероприятия в рамках проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", состоится международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025", фестивали "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы".