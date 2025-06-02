Завершился столичный этап всероссийского турнира юных футболистов "Кожаный мяч"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов "Кожаный мяч", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента спорта.

"Масштабное событие собрало 76 детских футбольных команд, которые соревновались в трех возрастных категориях: 10–11 лет, 12–13 лет и 14–15 лет", – говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что особенностью соревнований в этом году стало участие не только любительских, но и коммерческих команд.

Финальные матчи прошли на одном из стадионов в "Лужниках", по итогам которых определились пять победителей в специальных номинациях: "Лучший вратарь", "Лучший защитник", "Лучший нападающий", "Лучший тренер" и "Самая дисциплинированная команда".

В конце турнира все участники получили ценные призы и памятные сувениры. Кроме того, важным итогом соревнований стало и то, что молодые футболисты получили возможность представлять столицу на всероссийских соревнованиях.

"Кожаный мяч" вновь подтвердил свой статус кузницы будущих звезд российского футбола, подарив участникам незабываемый опыт и новые знакомства", – заключили в департаменте спорта.

Ранее стало известно, что масштабный турнир "Герои шахматной доски: Москва" состоится на более чем 40 площадках проекта "Лето в Москве". Он пройдет в три этапа с 1 июня по 6 сентября. Соревнования будут проходить каждое воскресенье, а в финале встретятся 40 человек – лучших определят 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.

