В столице начинается масштабный проект "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице начался масштабный проект "Лето в Москве". Большое количество мероприятий пройдет во всех округах города с 1 июня по 7 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединит в себе 50 объектов культурного и исторического наследия. На их территории состоится свыше 2 тысяч мероприятий. Для гостей подготовили квесты с использованием технологии дополненной реальности, театрализованные пешие экскурсии, концерты под открытым небом, мастер-классы и лекции, исторические игры и пикники.

Ключевыми пространствами летнего фестиваля стали бульвары Москвы. На Чистопрудном бульваре запланирован проект "Улица. Танцы", в рамках которого профессиональные хореографы проведут занятия по хип-хопу, латине и другим направлениям.

На Страстном бульваре гости могут принять участие в проекте "Улица. Искусство", где организованы мастер-классы по живописи, арт-перформансы и выставки. На Сретенском бульваре будет представлена литературная программа, а на "Аллее великих писателей" посетители знакомятся с тематическими инсталляциями.

В музее-заповеднике "Коломенское" любителей истории приглашают в винтажный маркет, в котором собраны антикварные предметы и коллекционные издания. На более чем 80 торговых точках подготовлены свыше 300 тысяч наименований. Среди участников представлены коллекционеры и антиквары из разных городов России.

С 11 по 15 июня в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Он охватит периоды от Античности до XX века. В 11 парках состоятся реконструкции сражений, рыцарские турниры и мастер-классы. Участниками проекта стали более 2 тысяч реконструкторов из 12 стран.

До 8 июня всех желающих приглашают побывать на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя". В его программу вошли мастер-классы, гастрошоу, дегустации и семейные мероприятия. Гости могут посетить рыбные рынки и фудкорты, чемпионаты по рыбалке, концерты и презентации национальных кухонь.

С 14 по 24 августа на Центральной алее ВДНХ горожан и туристов ждут на гастрономическом фестивале "Вкусы России". Он объединит производителей из разных регионов страны и представит в широкий ассортимент локальных продуктов и блюд. Посетителям предложат попробовать и приобрести дагестанский кебаб, бурятские буузы, морские гребешки с Камчатки, сибирскую оленину и многое другое.

С 1 июня по 31 августа в рамках международного фестиваля "Театральный бульвар" пройдут более 600 спектаклей. Участие в них примут Ленком Марка Захарова, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, "Современник" и другие. В этом году к фестивалю впервые присоединились также и зарубежные театры.

В парке искусств "Музеон" проводится Московский детский фестиваль искусств "Небо", который включает в себя свыше 90 событий. В нем принимают участие театры и творческие коллективы из 10 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Калининград.

21 и 22 июня парк "Зарядье" подготовит фестиваль "Театральные выходные", посвященный 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 80-летию Победы. 28 и 29 июня там же пройдет фестиваль "Новая классика", посвященный творчеству композитора Александра Мосолова. Кроме того, планируются ежедневные показы советской классики в рамках фестиваля "Кинолето в "Зарядье".

Вместе с тем гости могут побывать на цирковых дивертисментах в специальных цирках шапито на территории кинопарка "Москино", Измайловского парка и ландшафтного парка "Южное Бутово". Там покажут полеты воздушных гимнастов, эквилибристику, мастерство жонглеров и номера клоунов.

На манеже Большого московского цирка на проспекте Вернадского состоится всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". С 17 июля по 17 августа зрители увидят выступления артистов.

С 2 июня по 6 июля будет организован Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье". Зрителей приглашают на премьеру сюиты "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса в сопровождении оригинальных видеопроекций. Также там прозвучит цикл симфоний Петра Чайковского в исполнении музыкантов Мариинского театра.

IV Московский джазовый фестиваль будет открыт с 9 по 15 июня. Концерты пройдут в саду "Эрмитаж", парке "Зарядье", музее-заповеднике "Царицыно", на ВДНХ и других площадках.

Помимо этого, 21 и 22 июня в Москве состоятся патриотические акции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Крымской набережной зажгут 1 418 свечей в рамках акции "Линия памяти", а у Могилы Неизвестного Солдата пройдет мероприятие "Вахта памяти" с возложением цветов.

С 21 по 24 июня на Красной площади будет открыт иммерсивный музей под открытым небом. Жители и гости Москвы увидят, как столица встречала победителей и отмечала Победу. Музей будет разделен на такие тематические зоны, как "Москва встречает Победу", "Поезд Победы "Мы из Берлина" и "Парк победителей". Кроме того, в рамках экспозиции впервые воссоздадут исторический фонтан Победителей.

В музее-заповеднике "Коломенское" проходит программа, приуроченная к Международному дню защиты детей и посвященная 50-летию фильма "Приключения Буратино". Юные зрители увидят выступления артистов и блогеров, концерт участников проекта "Голос. Дети", спектакли, игры, познавательные лекции, мультпоказы и мастер-классы. В парке "Зарадье" детей приглашают на большой квест.

Проекты "Лето. Пляж. Московский спорт", "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" охватили несколько городских площадок. В рамках "Лета в Москве" горожане поучаствуют в тренировках, мастер-классах и других мероприятиях.

С 29 мая в Москве также проходит фестиваль городских видов спорта. Посетителям бесплатно выдают напрокат спортинвентарь. Между тем у гостиницы "Метрополь" открыто пространство "Шахматный сквер", где проводят открытые партии, семейные турниры и занятия с именитыми гроссмейстерами.

5 июля в городе пройдут мероприятия "День московского спорта" и "Ночь московского спорта". Для гостей подготовили более 30 зон с турнирами, сессиями и встречами с чемпионами.

В кинопарке "Москино" с 9 июня по 19 июля заработает творческий лагерь "Молодежь Москвы". Там пройдут тематические смены по хореографии, вокалу, театральному искусству, продюсированию и кино. С 28 июня по 4 августа будет работать патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

Фестиваль ко Дню молодежи проведут 28 и 29 июня в парке "Ходынское поле", а до окончания проекта "Лето в Москве" на Болотной площади будет открыт фестиваль "Молодежная точка". Кроме того, там работает "Зеленый маркет", который является флагманской площадкой проекта "Сделано в Москве". Гостям предлагается приобрести свыше 500 брендов, посетить лекции и мастер-классы.

При этом в рамках главного летнего проекта на портале mos.ru возобновилась работа сервиса "Все на улицу!". Представители малого и среднего бизнеса, самозанятые и физические лица могут подать онлайн-заявку на проведение мероприятий.

Для столичных бизнесменов предусмотрен и спецпроект "Время возможностей". В нем могут принять участие предприниматели из области общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.

Для того чтобы присоединиться к спецпроекту, необходимо организовать бесплатное событие для москвичей, провести акцию с сезонными предложениями, бонусами и подарками или предоставить скидку на товары.

Ранее стало известно, что масштабный турнир "Герои шахматной доски: Москва" состоится на более чем 40 площадках проекта "Лето в Москве". Он пройдет в три этапа с 1 июня по 6 сентября. Соревнования будут проходить каждое воскресенье, а в финале встретятся 40 человек – лучших определят 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.

