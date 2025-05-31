На рынках "Москва – на волне" проведут мастер-классы в рамках рыбного фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый день на рыбных рынках в Митине и Косино-Ухтомском в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" будут проходить мастер-классы для детей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет в столице уже в девятый раз, с 30 мая по 8 июня. Гостей ждет специальная программа – повара научат готовить уху, тельное из рубленой рыбы, паэлью с морепродуктами и салат с мидиями и киноа.

На выходных программа фестиваля пополнится рецептом филе пикши с морковным кремом и филе минтая с апельсиновым соусом. Все дни фестиваля юные гости смогут попробовать свои силы на магнитной рыбалке.

Кроме того, на рынках "Москва – на волне" пройдут кулинарные батлы – повара попробуют приготовить буйабес и крем-суп из креветок, моллюсков с томатным соусом, вонголе в сливочном бульоне и другие рыбные блюда. Также вечером с пятницы по воскресенье посетителей будут ждать концерты музыкантов – сольных исполнителей и кавер-групп.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля на Школьной улице откроется масштабный рынок. Горожане смогут купить замороженную морскую и речную рыбу, охлажденную рыбу, рыбу холодного и горячего копчения. Всего горожанам предложат около 500 наименований рыбы.

