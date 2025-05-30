ВДНХ станет центральной площадкой фестиваля "Движения первых"

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ станет главной площадкой фестиваля "Движения первых", который пройдет одновременно в 89 регионах страны в офлайн- и онлайн-форматах. В Москве он состоится с 31 мая по 1 июня, передает портал мэра и правительства столицы.

Международный фестиваль детства и юности нацелен на объединение всех участников "Движения первых", включая детей, молодежь, семей и наставников, общими ценностями, стремлением к развитию, уважению к традициям и готовностью помогать друг другу.

На территории ВДНХ развернется фестивальный городок под открытым небом. Программа охватит разнообразные мероприятия, посвященные патриотизму, дружбе, инклюзивности, образованию, творчеству и спорту.

Активности начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00. Вечерняя часть, состоящая из атмосферных и сценических выступлений, завершится в 22:00.

В первый день фестиваля, 31 мая, состоится торжественное открытие у фонтана "Дружба народов". В церемонии примет участие певица Полина Гагарина. На сцену также выйдут артисты проекта "Звучи", хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина и другие исполнители.

Для любителей юмора будет организован блок "КВН. Первые", а вечером – выступления таких хедлайнеров, как Валерия, Dragni, Сергей Войтенко и другие.

Параллельно у фонтана "Каменный цветок" пройдет творческая и интерактивная программа. Там гостей будут ждать мастер-классы, встречи с стендап-комиком Варварой Щербаковой и актером Торнике Квитатиани, а также открытый диалог с футболистом Алексеем Батраковым.

Вечернюю программу откроют выступления певицы Виктории Дайнеко, группы Pizza и других артистов, а завершит музыкально-поэтическая акция, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в которой участие примет исполнительница Лариса Долина.

Второй день праздника стартует с зарядки с олимпийскими чемпионами, после чего состоится открытие летней оздоровительной кампании и посвящение в участники "Движения первых". Основные активности этого дня будут посвящены 80-летию атомной промышленности России.

Посетители смогут принять участие в хороводе дружбы под песню "Матушка-земля" в исполнении Татьяны Куртуковой, а вечером посетить шоу с участием певицы Клавы Коки и других артистов.

В то же время на площадке у фонтана "Каменный цветок" будут проходить мастер-классы, выступления молодых артистов, литературные встречи, музыкальный квиз, тренинг по импровизации от комиков Николая Тисенко и Ильи Шалашова.

Помимо этого, горожан пригласят на панельную дискуссию "Как мечта становится реальностью: формула успеха чемпионов", в число участников которой войдут лыжник-олимпиец Александр Легков, гимнастки Дина и Арина Аверины, а также телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев. В музыкальной части программы выступят уже упомянутые Долина и Дайнеко, а также Amirchik.

Вместе с тем в течение двух дней на всей территории ВДНХ будут организованы и другие разнообразные активности. Например, там будут работать тематические зоны для занятий по арт-терапии, цифровые интерактивы, выступления уличных артистов, встречи с ростовыми куклами, творческие мастерские. Также подготовлены аттракционы и зоны виртуальной реальности.

Особое внимание уделят комфорту посетителей, благодаря чему все пространство будет адаптировано для маломобильных гостей, а для людей с нарушениями слуха предусмотрят сурдоперевод.

Москвичей и гостей города также приглашают посетить Гастрономический фестиваль "Москва на волне. Рыбная неделя", который стартовал 30 мая. По 8 июня гости смогут попробовать угощения, поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах, спортивных состязаниях на более чем 30 площадках.

Свою продукцию представят производители со всей России. Из Мурманской области привезут пикшу, скумбрию и морского ежа, с Дальнего Востока – кету, горбушу и зубатку. Южные регионы представят камбалу, мидии и ставриду.