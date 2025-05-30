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30 мая, 07:45

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Фестиваль "Солома" пройдет 7 и 8 июня в кинопарке "Москино"

Фестиваль "Солома" пройдет 7 и 8 июня в кинопарке "Москино"

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В Москве 7 и 8 июня состоится фестиваль "Солома" – в этом году он пройдет в юбилейный,10-й раз. Впервые площадкой станет кинопарк "Москино", а само событие войдет в программу городского проекта "Лето в Москве".

Фестиваль откроет публике молодых исполнителей и предложит насыщенную программу. В нее входят концерты, мастер-классы, конкурсы, развлекательные зоны и интерактивы для детей. Вход – по билетам в кинопарк, которые также дают шанс выиграть фирменный мерч.

Подробнее – в программе Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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