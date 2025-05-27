27 мая, 07:45Город
Объем медицинских услуг в дневных стационарах Москвы вырос в 2,5 раза за 5 лет
В столичных стационарах кратковременного пребывания пациенты могут получить помощь и вернуться домой в течение одного дня. Такие отделения работают на базе 29 городских больниц. За 5 лет объем оказанных медицинских услуг там вырос в 2,5 раза.
Врачи проводят малоинвазивные операции, например по удалению катаракты, с минимальной анестезией – восстановление занимает не больше месяца. В прошлом году в таких стационарах провели более 170 тысяч операций. Только в больнице имени Филатова – 26 тысяч.
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