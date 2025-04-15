Собянин рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц

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За последние 3,5 года социальные координаторы и психологи помогли 150 тысячам москвичей восстановить документы, связаться с близкими или сопроводить их при выписке. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что социальные координаторы на данный момент есть во всех столичных стационарах, а с момента запуска проекта они помогли решить 350 тысяч немедицинских вопросов. Из них треть связана с психологической поддержкой, в том числе с избавлением от тревоги.



"Социальные координаторы делают важнейшую работу: окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению", – объяснил Собянин.



Кроме того, он напомнил, что с ноября 2024 года в Москве работает сервис, который помогает пациентам старше 65 лет во время выписки из стационара. Например, специалисты собирают вещи пожилых граждан, вызывают им такси и многое другое.



Собянин также отметил, что координаторы позволяют уменьшить непрофильную нагрузку на врачей и медперсонал, благодаря чему последние больше времени уделяют лечению горожан.

Для людей с онкозаболеваниями существует Московская служба онкопсихологов, добавил мэр. Этот сервис помогает провести как индивидуальные, так и групповые занятия в очном или дистанционном формате для пациентов и их родных.

В некоторых случаях, как указал Собянин, человеку может понадобиться особый уход. В связи с этим мэр напомнил о существовании бесплатного проекта "Школа родственного ухода", в рамках которого эксперты обучат москвичей профессиональным навыкам для оказания помощи близким.

Москва первой в России разработала и внедрила новый стандарт экстренной медпомощи. В основные элементы нового стандарта включены единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью и высококвалифицированный персонал.

Вместе с тем поток поступающих пациентов распределяется по приоритетности, чему способствует система "Триаж", отмечал ранее Собянин. Также единый стандарт был внедрен и в стационарах, где время поступления человека до первичного осмотра составляет не более 20 минут, а в экстренных ситуациях это занимает секунды.

