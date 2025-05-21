21 мая, 08:38Общество
Гинцбург сравнил возможную эпидемию птичьего гриппа с распространением черной оспы
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Вирус птичьего гриппа от кошек может с большой вероятностью перейти на человека. Эту эпидемию можно сравнить с распространением черной оспы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Сейчас животные массово болеют данной инфекцией в странах Европы и США. По словам специалиста, патоген обладает высокой степенью заразности и может вызвать тяжелые симптомы.
В связи с этим необходимо подготовить прототип вакцины от H5N1, подчеркнул Гинцбург. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который может начать передаваться от человека к человеку.
"Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций", – отметил Гинцбург.
Он также добавил, что прототип препарата необходим на случай распространения опасного варианта птичьего гриппа. Однако сейчас такие работы не проводятся и в России нет единой программы, объединяющей разработчиков и производителей такого рода препаратов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа вспышек заболеваний птичьим гриппом вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.
Позже стало известно, что на стадии подготовки к доклиническим испытаниям находятся шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа, созданных для применения в случае межвидового перехода вируса на человека. При этом глава ведомства уточнила, что на данный момент в России нет промышленного производства прототипов таких вакцин.
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