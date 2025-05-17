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Новости

Новости

17 мая, 00:30

Город

"Мой район. Новости": современное офтальмологическое оборудование появилось в Строгине

"Мой район. Новости": современное офтальмологическое оборудование появилось в Строгине

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"Мой район. Новости": вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

Испытания вакцины от аллергии на кошек проведут в Сеченовском университете

В поликлинике № 115 на улице Твардовского в районе Строгино работает уникальный офтальмологический кабинет. В так называемой "темной комнате" врачи выявляют патологии зрительного тракта по реакции пациента на огни разной интенсивности.

Поликлиника оснащена по последнему слову техники: МРТ, КТ, маммография, денситометрия и другие диагностические установки доступны пациентам на каждом этаже. Новейшее оборудование особенно актуально для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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