"Мой район. Новости": современное офтальмологическое оборудование появилось в Строгине

В поликлинике № 115 на улице Твардовского в районе Строгино работает уникальный офтальмологический кабинет. В так называемой "темной комнате" врачи выявляют патологии зрительного тракта по реакции пациента на огни разной интенсивности.

Поликлиника оснащена по последнему слову техники: МРТ, КТ, маммография, денситометрия и другие диагностические установки доступны пациентам на каждом этаже. Новейшее оборудование особенно актуально для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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