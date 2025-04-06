В Москве провели рекордное число операций на глаза

В 2024 году врачи-офтальмологи Москвы выполнили более 68 тысяч операций – в четыре раза больше, чем 15 лет назад. Большинство вмешательств проходят малоинвазивно и занимают не больше 15 минут. Современное оборудование позволяет проводить как плановые, так и экстренные вмешательства любой сложности.

В столице создана сеть из семи офтальмологических центров на базе крупных больниц. Москвичи могут попасть к специалисту напрямую – без направления от терапевта.

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