В Москве на треть выросло производство медицинских изделий

Столичные предприятия нарастили выпуск медицинских изделий более чем на треть за год. Сегодня в этой сфере в Москве работают свыше 300 компаний. Их продукцию закупают по всей стране – от диагностических браслетов до оборудования для предрейсовых медосмотров.

На одном из предприятий разработали систему, с помощью которой машинисты, водители и спасатели могут пройти осмотр дистанционно. Другая компания выпускает браслеты, фиксирующие температуру, давление и ЭКГ в режиме реального времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.