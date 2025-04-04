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04 апреля, 07:45

Экономика

В Москве на треть выросло производство медицинских изделий

В Москве на треть выросло производство медицинских изделий

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Столичные предприятия нарастили выпуск медицинских изделий более чем на треть за год. Сегодня в этой сфере в Москве работают свыше 300 компаний. Их продукцию закупают по всей стране – от диагностических браслетов до оборудования для предрейсовых медосмотров.

На одном из предприятий разработали систему, с помощью которой машинисты, водители и спасатели могут пройти осмотр дистанционно. Другая компания выпускает браслеты, фиксирующие температуру, давление и ЭКГ в режиме реального времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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