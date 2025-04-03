Московские офтальмологи провели более 68 тыс операций за год

В Москве офтальмологическая помощь стала доступнее и технологичнее. Только за прошлый год специалисты провели свыше 68 тысяч микрохирургических операций – это в 4 раза больше, чем 15 лет назад. Всего за год горожане обратились к офтальмологам более 3,5 миллиона раз.

Сегодня в столице можно получить как плановую, так и экстренную помощь. Современное оборудование позволяет проводить малоинвазивные операции, например при катаракте, когда пораженный хрусталик заменяют на искусственную линзу всего за 15 минут.

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