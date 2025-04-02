Собянин: больница № 31 за 55 лет стала одним из флагманов столичной медицины

Городская клиническая больница № 31 имени академика Савельевой отметила 55-летие. Ее значимость отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что клиника не только внедряет передовые методы лечения, но и сохраняет научную и профессиональную преемственность.

За это время больница стала одной из ведущих в Москве – здесь ежегодно проводят более 42 тысяч операций, в том числе с применением роботических технологий. В прошлом году в ней открылся крупнейший в столице травматологический корпус с семью современными операционными.

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