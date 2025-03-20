Врач Рафаелян: контакт с животными с раннего детства снижает риск появления аллергии

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Контакт с животными с раннего возраста снижает риск появления аллергии на шерсть у детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача первой категории Аллу Рафаелян.

Специалист отметила, что, согласно "гигиенической гипотезе", ранний контакт ребенка с антигенами может способствовать формированию иммунной толерантности и снижению вероятности аллергических реакций. Снижение риска возникновения аллергии на шерсть у детей связано с тем, что иммунная система научилась распознавать аллергены как неопасные вещества.

Помимо этого, наличие животных в доме с раннего возраста снижает вероятность развития астмы и других аллергических заболеваний, в частности поллиноза, подчеркнула врач. Это связано с тем, что домашние питомцы могут стать источником различных микроорганизмов, которые оказывают влияние на формирование микробиома ребенка.

"Но если у родителей или близких родственников есть аллергические заболевания (например, астма, атопический дерматит, аллергический ринит), риск развития аллергии у ребенка увеличивается, даже если он растет с животными", – рассказала Рафаелян.

Она обратила внимание, что при наличии у ребенка аллергических реакций контакт с животными может привести к усилению симптомов. В случае возникновения симптомов врач посоветовала обратиться к специалисту для проведения анализов и назначения лечения.

Ранее семейный врач Вячеслав Обухов рассказал, что домашние животные успокаивают нервную систему, снимают стресс, а также избавляют от чувства одиночества и благотворно влияют на физическое здоровье человека. По словам специалиста, пациенты отмечают, что после появления домашнего питомца нормализуются артериальное давление и пульс.

