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14 мая, 11:00

Мэр Москвы

Собянин: московским медикам доступно более 130 программ повышения квалификации

Собянин: московским медикам доступно более 130 программ повышения квалификации

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Больше 160 тысяч врачей и медработников прошли обучение и повышение квалификации в Москве за 2024 год. В этом году столько же специалистов смогут принять участие в различных образовательных программах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, центральной площадкой стал Кадровый центр столичного департамента здравоохранения. Там запущено уже больше 90 тренингов и свыше 130 учебных программ, охватывающих десятки направлений: от онкологии и кардиологии до эффективной коммуникации с пациентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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