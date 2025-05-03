С начала года в столице расселены 76 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 4 месяца 2025 года в Москве расселены 76 старых домов, которые вошли в программу реновации. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам заммэра, больше всего расселенных зданий находятся в Восточном административном округе (ВАО) – 19. На юго-востоке Москвы в новые квартиры переехали жители 14 домов, а на западе – 13 домов.

"Расселенные здания демонтируют, на их месте возводят новое жилье в рамках программы реновации с сопутствующей инфраструктурой", – рассказал Ефимов.

Всего в программу реновации включены 5 176 домов. Новые квартиры в современных жилых комплексах получат около миллиона жителей. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что за 4 месяца 2025 года в столице расселили дома в 37 районах Москвы. В их числе: пять в районах Люблино и Фили-Давыдково, по четыре в районах Новогиреево, Гольяново и в Троицке. По три здания расселили в Нагорном, Измайлове, Перове, Можайском, Крюкове и Нижегородском.

"Еще по два – в районах Богородское, Южнопортовый, Бирюлево Восточное, Внуково, Останкинский, Войковский, Филевский Парк, Марьина Роща и Выхино-Жулебино", – добавил Овчинский.

Всего в этих 76 расселенных домах проживало свыше 12 тысяч горожан. При этом на востоке столицы из 19 освобожденных зданий переехали уже свыше 3 тысяч человек, а на юго-востоке – около 2,7 тысячи из 14 таких домов.

"На западе уже отметили новоселье порядка двух тысяч горожан из 13 расселенных зданий. С оформлением документов всем участникам программы помогают сотрудники центров информирования, работающих на первых этажах новостроек", – отметила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее стало известно, что по программе реновации на востоке Москвы расселены 148 домов. Больше всего таких зданий в Измайлове – свыше 30, а также в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 домов находятся в Перове. Всего по программе реновации в ВАО предстоит расселить 1 062 старых дома.

