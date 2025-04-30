Жители Бутырского района начали осмотр квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

550 жителей трех старых домов, которые находятся в Бутырском районе, начали осматривать квартиры в новостройке, построенной зимой 2025 года на улице Милашенкова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В общей сложности в Бутырском районе планируется расселить 27 старых домов по программе реновации. Благодаря этому новое жилье будет предоставлено примерно 4,5 тысячи москвичей.

Для оказания помощи гражданам на первом этаже жилого комплекса был организован центр информирования по переселению. Он будет закрыт после того, как все жильцы передут в новые квартиры. На месте центра откроются пункты социально-бытового назначения.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что жилой комплекс состоит из двух секций и рассчитан на 255 квартир общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. В подъездах обустроены лифты, помещения для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов.

Новые дома возведены возле станции метро "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Неподалеку от новостроек находятся школы, детские сады, медицинский колледж, частные поликлиники, магазины, салоны красоты, детская и спортивные площадки, а также зона отдыха. Для безопасности граждан были установлены камеры видеонаблюдения.

Письма, в которых предлагались равнозначные квартиры, стали поступать переезжающим в новостройку на улице Милашенкова жильцам еще с конца марта.

Около 150 горожан перебрались в новые квартиры из старого дома 24, корпуса 1, на улице Яблочкова, а еще 405 человек – из двух соседних пятиэтажек. Такое поэтапное переселение помогло сотрудникам центра информирования уделить больше времени каждой семье.

Между тем по программе реновации на востоке Москвы расселены 148 домов. Больше всего таких зданий в Измайлове – свыше 30, а также в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 домов находятся в Перове.

Всего по программе реновации в Восточном административном округе предстоит расселить 1 062 старых дома. Новое жилье предоставляется всем участникам программы в тех же районах, где они жили ранее.

Исключением являются Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где переселение идет в пределах округа.

