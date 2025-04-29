На востоке Москвы расселены 148 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По программе реновации на востоке Москвы расселены 148 домов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего таких зданий в Измайлове – свыше 30, а также в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 домов находятся в Перове.

"Всего по программе реновации в Восточном административном округе предстоит расселить 1 062 старых дома", – сказал Ефимов.

По словам заммэра, под заселение в Москве переданы 57 новостроек, куда переехали или находятся в процессе переезда свыше 33 тысяч жителей округа. Дома с выселенными жильцами сносятся, а на освобожденных территориях появляется новое жилье. Для жителей ВАО уже возведены 62 новостройки. Из них 3 построены с начала 2025 года.

"Они расположены в двух районах столицы: Косино-Ухтомском и Измайлове. Суммарно в жилых комплексах предусмотрено 383 квартиры с готовой улучшенной отделкой", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В подъездах новостроек появились лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первых этажах разместят коммерческие помещения и объекты сфер услуг, но пока идет заселение, там работают центры информирования по переселению.

"Придомовая территория благоустроена: проведено комплексное озеленение, созданы площадки для активного и тихого отдыха и спорта", – добавил глава департамента.

Владельцами квартир в новых жилых комплексах на востоке Москвы стали около 23,5 тысячи москвичей из 148 расселенных домов. Из них примерно 5,1 тысячи человек жили в Измайлове, 5,8 тысячи – в 29 домах Северного Измайлова, а почти 3,1 тысячи – в 19 устаревших зданиях в Перове.

Новое жилье предоставляется всем участникам программы в тех же районах, где они жили ранее. Исключением являются Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где переселение идет в пределах округа.

С начала программы реновации в Москве демонтировали 612 старых домов. На юго-востоке Москвы было снесено 99 домов, на западе столицы – 77 объектов, а еще 67 – на востоке. Жители всех демонтированных домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. С начала реализации программы реновации удалось расселить более 1,2 тысячи старых домов во всех округах Москвы.

