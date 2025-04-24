Собянин: в Москве идет реставрация почти 500 объектов культурного наследия

Московские реставраторы приводят в порядок почти 500 объектов культурного наследия. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Масштабные работы идут в Донском монастыре. Там реставрируют три башни и прясла Восточной и Южной стен. За последние несколько лет там удалось восстановить 9 башен, 4 из них относятся к монастырской ограде. Кроме того, специалисты обновили фасады и купола Нового собора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.