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16 апреля, 09:30

Мэр Москвы

Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы

Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы

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На платформе "Город идей" подвели итоги масштабного проекта, в рамках которого обсуждался московский спорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи делились своими предложениями по развитию активного досуга в столице. Эксперты и жители отметили 176 лучших концепций. По словам мэра, все они будут реализованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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