16 апреля, 09:30Мэр Москвы
Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы
На платформе "Город идей" подвели итоги масштабного проекта, в рамках которого обсуждался московский спорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Москвичи делились своими предложениями по развитию активного досуга в столице. Эксперты и жители отметили 176 лучших концепций. По словам мэра, все они будут реализованы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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