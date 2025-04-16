Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы

На платформе "Город идей" подвели итоги масштабного проекта, в рамках которого обсуждался московский спорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи делились своими предложениями по развитию активного досуга в столице. Эксперты и жители отметили 176 лучших концепций. По словам мэра, все они будут реализованы.

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