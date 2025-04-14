14 апреля, 08:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на северо-западе столицы
Работы по благоустройству проведут еще на двух знаковых объектах на северо-западе Москвы. О планах на этот год рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр сообщил, что в районе Куркино обновят парк "Дубрава". На спортивных и детских площадках разместят новое оборудование и яркое безопасное покрытие. В зоне воркаута установят новые силовые тренажеры с навесами. Для прогулок вокруг водоема обновят деревянные настилы.
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